Vorsicht vor der Guangzhou KDT Machinery-Aktie?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangzhou Kdt Machinery liegt mit einem Wert von 13,14 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies entspricht einem Abstand von 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Maschinen" von 0. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ in Bezug auf Guangzhou Kdt Machinery. Dies führte zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Bei einer Dividendenrendite von 3,38 % bietet die Aktie von Guangzhou Kdt Machinery einen Mehrertrag von 1,86 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Guangzhou Kdt Machinery deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Guangzhou Kdt Machinery eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich des Sentiments und Buzz.

