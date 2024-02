Vorsicht vor der Guangdong Xinhui Mestt Nylon-Aktie!

Die Dividende von Guangdong Xinhui Meida Nylon liegt mit einer Dividendenrendite von 0,54 % unter dem Branchendurchschnitt für Chemikalien, der im Durchschnitt bei 2,08 % liegt. Dies bedeutet eine Differenz von 1,54 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Der Relative Strength Index (RSI) für Guangdong Xinhui Meida Nylon zeigt einen Wert von 79,07 und für einen Zeitraum von 25 Tagen einen RSI25-Wert von 77,01. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dynamik des Aktienkurses.

Die Analyse des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie zeigt kaum Veränderungen. Beide Faktoren führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Guangdong Xinhui Meida Nylon eine Rendite von 17,99 Prozent erzielt, was über 40 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -22,43 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet, liegt die Rendite von Guangdong Xinhui Meida Nylon mit 40,41 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie.