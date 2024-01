Vorsicht vor der Greenbrook TMS-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Sanlam":

Die Greenbrook Tms hat sich in den letzten Tagen stark vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt und liegt derzeit bei einem Kurs von 0,27 USD, was einer Steigerung um +3,85 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Im Vergleich dazu wird die Aktie auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -40 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung rund um die Aktie von Greenbrook Tms wird nicht nur durch Analysen von Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. In Bezug auf die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung wird ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage erzeugt. Die Anzahl der Beiträge oder die Intensität der Diskussionen zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Greenbrook Tms weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht" verliehen.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt insgesamt eine positive Einschätzung. Von den analysierenden Unternehmen erhielt die Greenbrook Tms 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Greenbrook Tms bei 0 USD, was einer Entwicklung um -100 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Gesamtbewertung der Analystenuntersuchung ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

Die Diskussionen auf sozialen Medienplattformen geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Greenbrook Tms wider. In den letzten Wochen gab es überwiegend positive Meinungen und Themen über den Wert, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Greenbrook Tms aus Sicht der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.