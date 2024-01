Vorsicht vor der Greenbrier-Aktie!

Der Aktienkurs von Greenbrier Cos verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,81 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 241,96 Prozent, was einer Unterperformance von -206,15 Prozent für Greenbrier Cos in dieser Branche entspricht. Der "Industrie"-Sektor erzielte eine durchschnittliche Rendite von 149,57 Prozent im letzten Jahr, wobei Greenbrier Cos um 113,76 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Greenbrier Cos gegenwärtig eine Dividendenrendite von 2,69 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,94 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Greenbrier Cos aktuell bei 44,56 USD, was +14,67 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet liegt die Distanz zum GD200 bei +20,76 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Analysten haben Greenbrier Cos in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 1 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral" führt. Für die Aktie liegt das Kursziel im Mittel bei 36,5 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -18,09 Prozent führt und somit als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten für die Aktie von Greenbrier Cos die Einschätzung "Neutral".