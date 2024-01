Shandong Lipeng Aktie: Füße still halten!

Der Aktienkurs von Shandong Chiway Industry Development hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,24 Prozent erzielt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Industrie"-Branche, die bei 3,25 Prozent liegt, ist dies eine deutlich schlechtere Performance. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, die eine mittlere Rendite von 3,25 Prozent verzeichnet, liegt Shandong Chiway Industry Development mit einer Rendite von 28,5 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die branchenübliche Performance.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Shandong Chiway Industry Development in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Basierend auf dem Anleger-Sentiment wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shandong Chiway Industry Development-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,96 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,64 CNH weicht um -8,08 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 3,79 CNH, was einer Abweichung von -3,96 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Chiway Industry Development aktuell bei 68,17, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" weist einen Wert von 0 auf. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.