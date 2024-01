Vorsicht vor der Greek Org.of Football Progn. OPAP-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "OPAP Greek Organisation of Football Prognostics SA":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Opap-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 22, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist Opap weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Opap somit ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt vor allem positive Meinungen zur Opap-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern und somit neue Einschätzungen für Aktien hervorrufen. In Bezug auf die Diskussionen zu Opap wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Opap-Aktie auf 15,54 EUR mit einem aktuellen Kurs von 15,85 EUR. Die Distanz zum GD200 beträgt +1,99 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 15,15 EUR, was zu einem Abstand von +4,62 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird daher eine Gesamtnote "Neutral" vergeben.