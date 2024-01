Vorsicht vor Greattown!

Die technische Analyse der Greattown-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 3,19 CNH liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 2,95 CNH deutlich darunter liegt, was einem Unterschied von -7,52 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 3,09 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (-4,53 Prozent). Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Greattown von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Allerdings wurden auch 5 Schlecht-Signale herausgefiltert, weshalb eine "Schlecht"-Empfehlung vorliegt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung durch Messung der Anleger-Stimmung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Greattown in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht deutlich verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Es wurde jedoch deutlich mehr über das Unternehmen diskutiert als normal, und die Aufmerksamkeit steigt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Greattown liegt aktuell bei 83,33 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 60,38, was bedeutet, dass Greattown hier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zusammen ergibt sich dadurch ein "Schlecht"-Rating für die Greattown-Aktie.