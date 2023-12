Vorsicht vor der Greater China-Aktie!

Die Handelsunternehmen und Distributoren in Greater China schütten basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 0 % aus. Dies liegt 5,75 Prozentpunkte unter dem branchenüblichen Durchschnitt von 5,75 % und führt zu einer niedrigeren Rendite, was als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktien von Greater China wird die Stimmung sowohl durch Analysen von Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung ergaben ein neutrales langfristiges Stimmungsbild. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Darüber hinaus blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird die Aktie von Greater China als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 33,18, was 50 Prozent über dem Branchen-KGV von 22,11 liegt. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Greater China eine Performance von -11,19 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um -7,87 Prozent gefallen sind, was eine Underperformance von -3,33 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Greater China um 4,03 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.