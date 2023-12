Vorsicht vor der Great West LifecoPref M-Aktie!

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Great-west Lifeco haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Das zeigt die Analyse von Sentiment und Buzz, welche eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien für das Unternehmen aufzeigt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke und das Interesse der Marktteilnehmer.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan als "überkauft" eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI liegt bei 81,95 Punkten, während der 25-Tage-RSI das Wertpapier als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Gegensatz dazu zeigt die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts, dass der letzte Schlusskurs (42,91 CAD) deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (39,01 CAD) liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf Grundlage der technischen Analyse. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,37, dass die Aktie von Great-west Lifeco im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Versicherungsbranche deutlich höher bewertet wird. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zur Einstufung der Aktie als "Schlecht" aus fundamentaler Perspektive.