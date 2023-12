Vorsicht vor der Graham-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Graham":

Die Graham-Aktie wird derzeit auf Basis der technischen Analyse bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 14,76 USD, was die Einstufung "Gut" ergibt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 17,97 USD, was einem Abstand von +21,75 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 17,24 USD angenommen, was einer Differenz von +4,23 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal liefert. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Auf Plattformen der sozialen Medien wird über die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Graham-Aktie diskutiert. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen angesprochen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Im Branchenvergleich hat die Graham-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 73,12 Prozent erzielt, was jedoch 70,29 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Der Durchschnitt der Branche "Maschinen" beträgt 236,16 Prozent, wobei Graham aktuell 163,04 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Graham-Aktie liegt derzeit bei 32,77 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, berechnet auf 25-Tage-Basis, liegt bei 45,58 und klassifiziert die Graham-Aktie ebenfalls als "Neutral".

Insgesamt erhält die Graham-Aktie also eine "Gut"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse, während die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet wird. Im Branchenvergleich schneidet das Unternehmen jedoch unterdurchschnittlich ab und wird daher insgesamt mit "Schlecht" bewertet. Der Relative Strength Index deutet ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin.