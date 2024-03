Vorsicht vor der Goldenmax-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Sentiment und Buzz rund um Goldenmax wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei wurde die Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) sowie die Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Ergebnisse deuten auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Goldenmax bei 8,79 CNH verzeichnet. Der Aktienkurs selbst liegt bei 6,78 CNH, was zu einer Abweichung von -22,87 Prozent führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 7,09 CNH, was eine Differenz von -4,37 Prozent und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich für Goldenmax in diesem Punkt eine Bewertung von "Neutral".

Die Dividendenrendite von Goldenmax beträgt derzeit 1,04 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 0,4 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Goldenmax eine Rendite von -23,38 Prozent verzeichnet, was mehr als 8 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt Goldenmax mit einer Rendite von 12,79 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird das Unternehmen in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

