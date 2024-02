Vorsicht vor Glencore!

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore plc":

Die Aktie der Glencore wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 5 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Glencore. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 581,67 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 47,11 Prozent entspricht und somit die Bewertung "Gut" erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Glencore eingestellt waren. Die neuesten Unternehmensnachrichten der letzten ein bis zwei Tage wurden jedoch überwiegend positiv aufgenommen. Aufgrund der Stimmungsanalyse wird Glencore daher neutral bewertet. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält Glencore daher eine "Neutral"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet. Der RSI-Wert von 51,9 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Der RSI25-Wert von 65 deutet ebenfalls darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine neutrale Einstufung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Glencore verläuft derzeit bei 442,21 GBP, was aufgrund des aktuellen Aktienkurses von 395,4 GBP zu einer negativen Bewertung von "Schlecht" führt. Ebenso zeigt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) eine Differenz von -8,72 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Schlecht" eingestuft.