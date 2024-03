Vorsicht vor der Givaudan ADR-Aktie!

Der Aktienkurs des Unternehmens Givaudan hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" im letzten Jahr sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 32,66 Prozent liegt die Aktie deutlich über dem Branchendurchschnitt und erhält daher in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating. Auch im Vergleich zur gesamten "Chemikalien"-Branche konnte Givaudan mit einer Rendite von 37,29 Prozent überzeugen, während die Branchenrendite bei -4,64 Prozent lag.

Die Dividendenrendite von Givaudan beträgt derzeit 1,97 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine Dividendenrendite von 3,37 Prozent aufweist, ergibt sich eine Differenz von -1,4 Prozent zur Givaudan-Aktie. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf fundamentale Gesichtspunkte wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung herangezogen. Das aktuelle KGV von Givaudan beträgt 38, während vergleichbare Unternehmen aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 28 aufweisen. Aufgrund dieser Überbewertung aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Givaudan. Die Anleger zeigten sich an 12 Tagen positiv und an nur zwei Tagen neutral eingestellt. Die statistischen Auswertungen auf Basis historischer Datenmengen ergaben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Aktie, wobei sie in Bezug auf die Aktienkursentwicklung und die Anlegerstimmung eine positive Einschätzung erhält, jedoch in den Bereichen Dividendenpolitik und fundamentale Kennzahlen eine negative Bewertung verzeichnet.