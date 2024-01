Elys Game Technology Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktien von Elys Game werden nicht positiv bewertet. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was auf eine negative Stimmung hinweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist rückläufig, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Aktie von Elys Game bei 0,4 USD, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 0,25616 USD, was einem Abstand von -35,96 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,18 USD, was einer Differenz von +42,31 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich für die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Was die Dividenden betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Elys Game bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag bedeutet. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens fällt daher ebenfalls als "Schlecht" aus.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Aktie von Elys Game weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Bewertung für die Aktie von Elys Game, sowohl in Bezug auf das Stimmungsbild als auch in technischer und dividendenbezogener Hinsicht.