Vorsicht vor Get Real USA!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Get Real Usa liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI25 liegt bei 70,9, was darauf hindeutet, dass die Get Real Usa-Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment für Get Real Usa wird als neutral eingestuft, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und auch der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Get Real Usa beschäftigt hat.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie eine negative Abweichung von -50,91 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) erhält die Get Real Usa-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -66,25 Prozent.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild wird das Sentiment und Buzz für Get Real Usa als neutral bewertet. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen zeigte eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufwies. Daher wird der Aktie von Get Real Usa bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.