Vorsicht vor Gerresheimer!

Der Aktienkurs von Gerresheimer verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 31,5 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -10,72 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +42,21 Prozent für Gerresheimer bedeutet. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer mittleren Rendite von -11,15 Prozent im letzten Jahr um 42,65 Prozent übertreffen. Diese starke Performance führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Gerresheimer in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen ergab 0 Schlecht- und 9 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs von 90 EUR der Gerresheimer-Aktie inzwischen -2,2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -10,09 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Gerresheimer derzeit eine Dividendenrendite von 1,36 Prozent auf, die unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich dazu hat die "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche einen Wert von 3,67, was zu einer Differenz von -2,32 Prozent zur Gerresheimer-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.