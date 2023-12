Vorsicht vor Geely Automobile Holdings!

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Die Geely Automobile Aktie hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 7,9 HKD gehabt, was einem Abstand von -11,14 Prozent zum gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -17,02 Prozent, wodurch die Einstufung ebenfalls "Schlecht" ist.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,05, was 8 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15,25. Daraus ergibt sich die Einstufung "Gut" auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, gibt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Geely Automobile-Aktie beträgt derzeit 44, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt eine Abweichung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Geely Automobile Aktie mit 2,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,97 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.