Vorsicht vor Gansu Qilianshan Cement!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Für Cccc Design & Consulting wurde der 7-Tage-RSI auf 54,35 Punkte festgesetzt, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 42,92 Punkten im neutralen Bereich. Somit erhält Cccc Design & Consulting eine neutrale Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 10,57 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 9,83 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -7 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 9,38 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung.

Bezüglich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Aktivität und Diskussionsintensität für Cccc Design & Consulting unterdurchschnittlich ist, was zu einer negativen Stimmungsänderung führt und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich hat Cccc Design & Consulting in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +9,5 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie 9,5 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.