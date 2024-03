Vorsicht vor der GLOBALFOUNDRIES-Aktie?

Die Analysteneinschätzung für Globalfoundries fällt insgesamt positiv aus, da 6 Analysten eine Kaufempfehlung abgegeben haben, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 69,6 USD, was einem erwarteten Anstieg des Aktienkurses um 29,54 Prozent entspricht.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Globalfoundries derzeit bei 57,27 USD verläuft, was als negativ eingestuft wird. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 53,73 USD beträgt -6,18 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 55,37 USD, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume ein neutrales Gesamtbild.

Der Relative Strength Index (RSI) der Globalfoundries zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen einen RSI von 56,73, was als neutral bewertet wird. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 45,89, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ waren. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt negativen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Einschätzung für Globalfoundries, basierend auf den verschiedenen Analysen und Einschätzungen.