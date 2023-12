Vorsicht vor GCL System Integration!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Gcl System Integration hat derzeit ein KGV von 54,08, was in etwa dem Durchschnitt der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Dividendenrendite von Gcl System Integration liegt bei 0 %, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 0,91 % liegt. Daher wird auch in Bezug auf die Dividende eine neutrale Bewertung vergeben.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete der Aktienkurs von Gcl System Integration eine Performance von -18,5 %, was eine Underperformance von -11,25 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Vergleich zum gesamten "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Performance deutlich unter dem Durchschnitt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gcl System Integration zeigt einen Wert von 76,92 und deutet somit auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Gcl System Integration daher in verschiedenen Kategorien eher negative Bewertungen, was Anlegerinnen und Anleger dazu veranlassen könnte, eine Vorsichtsmaßnahme zu treffen.

