Vorsicht vor Fuxing China!

Die Aktie von Fuxing China zeigt gemischte Signale in verschiedenen Kennzahlen. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt der aktuelle Wert bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik.

Jedoch gilt die Aktie nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 3,13 insgesamt 78 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Fuxing China mit einer Rendite von -40,48 Prozent mehr als 35 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die Rendite deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Signale: Der RSI von Fuxing China liegt bei 50, was als "Neutral" bewertet wird. Jedoch zeigt der RSI25 einen Wert von 100, was als überkaufte Situation gilt und zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Insgesamt gibt es also gemischte Signale für die Aktie von Fuxing China, mit positiven Werten in der fundamentalen Analyse, aber negativen Werten in Bezug auf die Dividendenrendite und die Entwicklung des Aktienkurses. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.