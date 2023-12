Vorsicht vor der Fuse Science Inc-Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) gibt für die Aktie von Fuse Science eine neutrale Bewertung. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 79,75, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 43,98 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Fuse Science-Aktie sowohl auf längerfristigerer als auch auf kurzfristigerer Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 0,01 USD, während der letzte Schlusskurs mit 0,00805 USD deutlich darunter liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,01 USD unter dem letzten Schlusskurs. Beide Faktoren führen zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment für die Fuse Science-Aktie zeigt sich neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit negativen Themen rund um Fuse Science, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Fuse Science wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung, während in Bezug auf die Stärke der Diskussion eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Fuse Science daher eine "Gut"-Bewertung für diese Stufe.