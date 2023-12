Vorsicht vor der Fullwealth Construction Holdings Co Ltd-Aktie?

Die Fullwealth-Aktie schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bauwesen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,34 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) betrachten wir den 7- und 25-Tage-RSI für Fullwealth. Der 7-Tage-RSI liegt bei 69,57 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da er bei 54,73 liegt. Somit wird Fullwealth insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fullwealth beträgt 11,31, was unter dem Branchendurchschnitt von 47,46 liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet und "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -56,15 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Dagegen ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Insgesamt erhält Fullwealth daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

