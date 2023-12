Vorsicht vor Fujian Longking!

In den letzten vier Wochen wurde bei der Aktie von Fujian Longking eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in diesem Zeitraum weder erhöht noch verringert.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine negative Bewertung. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt um -23,87 Prozent über dem GD200-Wert von 16,42 CNH, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der GD50-Kurs der vergangenen 50 Tage von 14,39 CNH weist mit einer Abweichung von -13,13 Prozent auf eine negative Entwicklung hin.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Aktie von Fujian Longking im letzten Jahr um 3,37 Prozent darunter. Auch im Branchenvergleich mit "Maschinen" zeigt sich eine Unterperformance von 3,04 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine überwiegend positive Stimmung unter den Anlegern wider. In den letzten Wochen wurden vor allem positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Dennoch ergibt die Auswertung fünf Schlecht-Signale und kein einziges Gut-Signal, was zu einer abschließenden Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Zusammenfassend wird die Aktie von Fujian Longking aufgrund der negativen Stimmungslage in den sozialen Medien, der technischen Analyse und der Branchenvergleiche insgesamt als "Schlecht" bewertet, obwohl die Anlegerstimmung positiver ausfällt.