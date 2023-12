Vorsicht vor der Fujian Cement-Aktie!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen mit der Anzahl der Bewegungen insgesamt vergleicht. Der RSI der Fujian Cement liegt bei 84,21, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56 und deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Fujian Cement veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurden in den letzten Tagen weder stark positive noch negative Meinungen geäußert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Fujian Cement-Aktie der letzten 200 Handelstage von dem aktuellen Kurs bei -3,58 Prozent liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Überwachung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass die Aktie von Fujian Cement nur wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Fujian Cement in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".