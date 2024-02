Fusion Antibodies Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Fusion Antibodies ist positiv, wie aus einer Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen hervorgeht. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Die Aktie wird daher in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der aktuelle Kurs von 4,1 GBP einen Abstand von -45,19 Prozent zum GD200 (7,48 GBP) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50 liegt mit einem Kurs von 4,62 GBP und einem Abstand von -11,26 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt wird der Kurs der Fusion Antibodies-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende hat das Unternehmen eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,35 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die fundamentale Bewertung ergibt ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3 für Fusion Antibodies, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 320 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.