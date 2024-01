Vorsicht vor der Fresenius Medical Care-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die technische Analyse der Fresenius Medical Care-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 40,67 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 36,49 EUR weicht daher um -10,28 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Wenn wir uns den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ansehen, liegt dieser bei 36,5 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nur um -0,03 Prozent abweicht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Fresenius Medical Care-Aktie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 23. Das bedeutet, dass die Börse 23,58 Euro für jeden Euro Gewinn von Fresenius Medical Care zahlt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Gesundheitsdienstleister-Branche (KGV von 107) ist dies eine Unterbewertung und führt dazu, dass die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende ist zu beachten, dass die Dividendenrendite von Fresenius Medical Care bei 3,56 % liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (6,05 %) eine niedrigere Ausschüttung bedeutet. Die Differenz von 2,49 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung der Dividende als "Schlecht".