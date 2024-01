Vorsicht vor der Fresenius Medical Care-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Fresenius Medical Care hat in den letzten Tagen Anleger mit einem Kurs von 36,84 EUR beeindruckt. Dies liegt jedoch -0,86 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Im Vergleich dazu beträgt die Distanz zum GD200, basierend auf den vergangenen 200 Tagen, -8,9 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt Fresenius Medical Care mit einer Dividende von 3,56 % unter dem Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (6,01 %). Die Differenz von 2,45 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt gemischte Reaktionen. Während in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen zu finden waren, wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft. Die Redaktion hat auch berechenbare Signale herausgefiltert und dabei schlussendlich 8 Gut- und 0 Schlecht-Signale gefunden, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die Aktie von Fresenius Medical Care hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,85 Prozent erzielt, was 37,15 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Im Vergleich zu Wertpapieren aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -12,22 Prozent, wobei Fresenius Medical Care aktuell 37,08 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut" bewertet.