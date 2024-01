Vorsicht vor der Freenet-Aktie!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Eine hohe Anzahl von Beiträgen über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung können ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage ergeben. Im Fall von Freenet haben wir die Aktie anhand dieser Faktoren untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Freenet war auch eher schlecht, mit einer identifizierten negativen Änderung. Daher erhält die Aktie von Freenet bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat Freenet eine Rendite von 32,73 Prozent erzielt, was mehr als 37 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Drahtlosen Telekommunikationsdienste"-Branche von 2,52 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, liegt Freenet mit 30,22 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit neun Tagen, an denen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war, und nur zwei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Allerdings unterhielten sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Freenet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen in den letzten zwei Wochen ergeben, mit 9 "Schlecht"-Signalen im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Freenet derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Drahtlose Telekommunikationsdienste, mit einem Unterschied von 0,97 Prozentpunkten (6,53 % gegenüber 5,56 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

