Vorsicht vor der Freedom Holdings-Aktie?

Die Bewertung von Freedom-Aktien basiert auf verschiedenen Faktoren, darunter Sentiment und Buzz, Relative Strength Index (RSI) und technische Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in den letzten Monaten unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Freedom liegt bei 90,32, was als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen neutralen Wert von 48.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Freedom-Aktie von 0,1 USD mit -52,38 Prozent Entfernung vom GD200 (0,21 USD) ein schlechtes Signal ist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 0,2 USD auf ein schlechtes Signal hin. Somit wird der Kurs insgesamt als schlecht bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Freedom in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Freedom-Aktie aufgrund der genannten Faktoren.