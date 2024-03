Vorsicht vor FoxClass A!

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die technische Analyse der Aktie von Fox zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs 31,43 USD beträgt, während der aktuelle Kurs bei 29,32 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie der Fox sich um -6,71 Prozent vom GD200 entfernt hat, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 30,39 USD, was einem Abstand von -3,52 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt dies eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Analysten schätzen die Aktie von Fox auf langfristiger Basis als "Neutral" ein, basierend auf den Bewertungen von insgesamt 18 Analysten. Dabei liegt die Erwartung für das Kursziel bei 35 USD, was einer "Gut"-Einstufung von 19,37 Prozent entspricht. Daher erhält Fox auf Basis aller Analystenschätzungen die Bewertung "Gut".

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Fox eingestellt waren. Es gab vier positive und acht negative Tage, sowie zwei Tage ohne klare Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Auf dieser Basis erhält Fox eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen, dass die Aktie von Fox nur wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Fox in diesem Punkt die Gesamtbewertung: "Schlecht".