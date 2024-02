Vorsicht vor Fortuna Silver Mines!

Die Aktien von Fortuna Silver Mines werden in den sozialen Medien überwiegend negativ diskutiert. In den letzten Tagen gab es sechs positive und sieben negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Fortuna Silver Mines daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, von denen die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigt. Die Häufung der Verkaufssignale führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält Fortuna Silver Mines von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Von fundamentaler Seite betrachtet, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortuna Silver Mines im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" mit 39 unterbewertet, da der Branchendurchschnitt bei 329 liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Im Bereich Dividende schüttet Fortuna Silver Mines im Vergleich zur Branchennorm von 3,5 % nur eine Dividendenrendite von 0 % aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Fortuna Silver Mines aktuell bei 4,42 CAD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 3,9 CAD liegt, was einem Abstand von -11,76 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt sich mit einem Niveau von 4,65 CAD und einer Differenz von -16,13 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse ebenfalls "Schlecht".