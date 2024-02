Vorsicht vor der Foot Locker-Aktie?

Die Analysten-Bewertung für Foot Locker sieht insgesamt "Neutral" aus, basierend auf den Empfehlungen von 2 Kauf-, 5 Neutral- und 0 Verkaufseinstufungen in den letzten 12 Monaten. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Foot Locker liegt bei 44,83 USD, was einer potenziellen Steigerung um 55,08 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 28,91 USD liegt. Aufgrund dieser Prognose erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse von Foot Locker wurde neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung bewertet. Die Analyse sozialer Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Foot Locker in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie in Bezug auf die Stimmung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Foot Locker in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,24 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" im Durchschnitt um -8,55 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -25,69 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in derselben Branche. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite bei -7,78 Prozent, wobei Foot Locker 26,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dadurch erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Foot Locker bei 13,84. Das bedeutet, dass die Börse 13,84 Euro für jeden Euro Gewinn von Foot Locker zahlt, was 63 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 37. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.