Vorsicht vor der First Hydrogen-Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) der First Hydrogen-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 45, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 41,26 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung nach RSI.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abnimmt und die Stimmungsänderung negativ ist. Deshalb wird die Aktie mit einer "Schlecht"-Einschätzung bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, während die Anleger größtenteils neutral eingestellt waren. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs (1,73 CAD) deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt (2,53 CAD) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen zeigt eine Nähe zum letzten Schlusskurs (1,65 CAD), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält First Hydrogen auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.