Vorsicht vor Fangda Special Steel!

Die technische Analyse der Fangda Special Steel-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 4,72 CNH einen Abstand von +0,85 Prozent vom GD200 (4,68 CNH) hat, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 4,45 CNH, was ein "Gut"-Signal bedeutet, da der Abstand +6,07 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Fangda Special Steel als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Fangda Special Steel-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,84 Prozent erzielt, was 6,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -24,66 Prozent, und die Fangda Special Steel liegt aktuell 6,18 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Fangda Special Steel festgestellt. Negative Auffälligkeiten wurden registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Fangda Special Steel in diesem Bereich daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.