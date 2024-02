Vorsicht vor FMC!

Das Stimmungs- und Buzzniveau um die Aktie von Fmc wird nicht nur durch Analysen von Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach unserer Untersuchung zeigt die Aktie von Fmc eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Fmc weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer schlechten Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Fmc bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Fmc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 78,73 USD. Der letzte Schlusskurs von 51,75 USD weicht somit um -34,27 Prozent ab, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (58,15 USD) liegt der letzte Schlusskurs (-11,01 Prozent) darunter, was erneut zu einem schlechten Rating führt. Insgesamt erhält die Fmc-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fmc bei 14,44, was unter dem Branchendurchschnitt von 84 Prozent liegt. Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 90,33 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine gute Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Fmc aktuell 4. Dies ergibt eine negative Differenz von -8337,97 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien", was zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik führt.