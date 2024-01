Vorsicht vor der FANUC-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Fanuc":

Die Dividendenrendite für Fanuc beträgt aktuell 0 Prozent, was 1,8 Prozent unter dem Durchschnittswert liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik als "Schlecht".

Die technische Analyse ergibt, dass die Fanuc-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 4230,2 JPY, während der aktuelle Kurs bei 4307 JPY liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +1,82 Prozent und führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 4025,06 JPY, was einer Abweichung von +7 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Fanuc-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 32, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 40,13 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Fanuc basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Fanuc festgestellt. Das Stimmungsbarometer zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung und die Intensität der Beiträge zu der Aktie ist gestiegen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also ein eher neutrales bis positives Bild für die Fanuc-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.