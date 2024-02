Vorsicht vor der Evotec-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die technische Analyse der Evotec-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 19,45 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 13,555 EUR liegt. Dies bedeutet eine Distanz von -30,31 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 17,94 EUR, was einer Distanz von -24,44 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Anleger diskutierten hauptsächlich positive Themen und bewerteten die Aktie daher als "Gut". Statistische Auswertungen zeigten jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht" Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment jedoch eine "Gut"-Einschätzung.

Das Stimmungsbild bei Evotec hat sich in den letzten Wochen deutlich negativ verändert. Negative Auffälligkeiten wurden registriert, was zu einer "Schlecht" Bewertung führte. Die Stärke der Diskussion blieb jedoch unverändert und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Evotec daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Evotec derzeit eine Rendite von 0 % aus, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,42 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

