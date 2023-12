Vorsicht vor Evgen Pharma!

Die technische Analyse der Evgen Pharma zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 2,74 GBP verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 1,6 GBP liegt und damit einen Abstand von -41,61 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,74 GBP, was einer Differenz von -8,05 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Evgen Pharma-Aktie zeigen in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft. Auch die Kommunikationsfrequenz hat keine signifikanten Veränderungen gezeigt, weshalb insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Evgen Pharma vergeben wird.

Im Branchenvergleich hat die Evgen Pharma in den letzten 12 Monaten eine Performance von -66,67 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um -14,92 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -51,75 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -15,02 Prozent hatte, liegt die Evgen Pharma um 51,65 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Evgen Pharma eher neutral diskutiert, wobei an einzelnen Tagen positive Themen überwogen, an anderen Tagen jedoch die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird heute eine "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie abgegeben. Insgesamt erhält die Evgen Pharma somit auf Basis des Anleger-Sentiments eine "Schlecht"-Bewertung.