Vorsicht vor der Etsy-Aktie?

Der Aktienkurs von Etsy hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um -36,13 Prozent verringert, was mehr als 36 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt die durchschnittliche Rendite in den vergangenen 12 Monaten -5,64 Prozent, wobei Etsy mit 30,49 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Etsy beträgt derzeit 24, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 36 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Etsy daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Etsy liegt bei 44,02, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 39,01, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die Diskussionen zu Etsy in den sozialen Medien deuten auf eine negative Stimmung und Einschätzungen zum Unternehmen hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Schlecht"-Aktie. Es wurden sieben Handelssignale ermittelt, von denen fünf als gut und zwei als schlecht bewertet wurden. Zusammenfassend ist die Aktie von Etsy bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet.