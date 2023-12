Vorsicht vor der Essilor International-Aktie?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Essilorluxottica heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 87,6 Punkten, was darauf hinweist, dass Essilorluxottica überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark und zeigt, dass Essilorluxottica weder überkauft noch überverkauft ist. Damit wird das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Essilorluxottica-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Der gleitende Durchschnittskurs von Essilorluxottica liegt bei 173,47 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 181,2 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +4,46 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Vergleich dazu hat der GD50 für die letzten 50 Tage derzeit einen Stand von 176,01 EUR, was einer Distanz von +2,95 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt die Gesamtnote "Neutral".

Hinsichtlich der Dividende schüttet Essilorluxottica derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Essilorluxottica bei 57,88, was einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist somit aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.