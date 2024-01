Vorsicht vor der Equinor Asa Adr-Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger technischer Indikator für die Analyse von Aktienkursen. Für Equinor Asa liegt der RSI aktuell bei 63,6, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt einen Wert von 55, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Zusammenfassend ergibt sich für die RSI eine Einstufung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt vor allem negative Meinungen zu Equinor Asa veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Equinor Asa in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Equinor Asa derzeit -4,37 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +0,09 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.