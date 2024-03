Vorsicht vor Equinor ASA!

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

Die Equinor Asa-Aktie wurde kürzlich einer umfassenden Analyse unterzogen, die verschiedene Aspekte wie die technische, fundamentale und Anlegerperspektive berücksichtigt. Beginnend mit der technischen Analyse, zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 28,06 EUR. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 24,58 EUR, was einem Unterschied von -12,4 Prozent entspricht und zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt hingegen eine Bewertung als "Neutral", da der letzte Schlusskurs (24,84 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,09 als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Equinor Asa-Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung. In Bezug auf die Dividendenpolitik zeigt sich allerdings ein anderes Bild, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine negative Differenz von -24,17 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien war größtenteils positiv, mit zehn positiven und drei negativen Tagen sowie überwiegend positiven Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerperspektive. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die Equinor Asa-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung, wobei die fundamentale Seite positiver bewertet wird, während die technische und die Anlegerperspektive gemischte Signale senden.