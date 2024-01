Vorsicht vor der Enphase Energy-Aktie!

In den letzten zwölf Monaten haben 22 Analysten ihre Einschätzungen zur Enphase Energy-Aktie abgegeben. Von diesen waren 17 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating für die Enphase Energy-Aktie. Kurzfristig betrachtet, gilt die Aktie als "Gut", basierend auf den Studien des vergangenen Monats, in dem 1 Analyst die Aktie als Gut einstuft, 0 als Neutral und 0 als Schlecht. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 222,24 USD, was einem Aufwärtspotential von 89,07 Prozent entspricht.

Im Hinblick auf die Dividendenpolitik von Enphase Energy beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -2,15 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Der Aktienkurs von Enphase Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -50,61 Prozent erzielt, was 58,86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die jährliche Rendite sogar 75,06 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Enphase Energy-Aktie mit einem RSI-Wert von 88,62 als überkauft gilt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25-Wert von 45 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".