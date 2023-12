Vorsicht vor der Eniro Ab - Prf Perpetualk-Aktie?

Die Eniro wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,59 SEK, was bedeutet, dass der aktuelle Kurs der Aktie (0,532 SEK) um -9,83 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,54 SEK zeigt eine Abweichung von -1,48 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Eniro gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Weder im Stimmungsbild noch in der Stärke der Diskussion konnten Auffälligkeiten festgestellt werden. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Eniro liegt bei 75, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,31, was für 25 Tage zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei in den letzten ein, zwei Tagen verstärkt über positive Themen diskutiert wurde. Dadurch wird das Anleger-Sentiment insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Bewertung basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs, dem Sentiment und dem Buzz, sowie dem Anleger-Sentiment.