Vorsicht vor der Engold Mines-Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Bezug. Betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Engold Mines. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 0 Punkte, was darauf hindeutet, dass Engold Mines derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 0, was bedeutet, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist und somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

Darüber hinaus lässt sich das Sentiment und der Buzz rund um Engold Mines über einen längeren Zeitraum beobachten, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Diskussionsintensität der Aktie zeigt eine mittlere Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist nur geringfügige Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Engold Mines in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Des Weiteren haben unsere Analysten die Stimmung rund um Engold Mines in sozialen Medien gemessen und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. In den vergangenen Tagen haben die Nutzer hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird Engold Mines derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,05 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs um 0 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,04 CAD führt zu einer Einstufung als "Gut"-Wert, da dies einer Abweichung von +25 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.