Vorsicht vor Enapter!

Die Enapter Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 6,9 EUR erreicht, was einer Abweichung von -14,81 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Infolgedessen wird die kurzfristige Einschätzung als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, zeigt sich eine Distanz zum GD200 von -33,27 Prozent, wodurch auch hier die Einstufung als "Schlecht" erfolgt. Insgesamt wird die Aktie somit aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionsintensität im Internet kann die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. In Bezug auf Enapter wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Enapter-Aktie zeigt einen Wert von 75 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 69,06, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Enapter.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv und führte zu einer Gesamteinschätzung als "Gut". Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Anleger-Stimmung.