Vorsicht vor Embry!

Die Stimmung und der Buzz um die Aktien sind wichtige Faktoren für Investoren. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Wir haben die Aktie von Embry in Bezug auf diese beiden Faktoren untersucht und festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine neutrale Bewertung ergeben.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Embry im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,06 Prozent erzielt, was 40,02 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 4,72 Prozent, wobei Embry aktuell 46,78 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral über Embry diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Auch in Bezug auf die Dividende schneidet Embry schlechter ab als der Branchendurchschnitt, da die Dividende bei 0 % liegt, während der Branchendurchschnitt bei 6,03 % liegt.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Gesamteinstufung für die Aktie von Embry.