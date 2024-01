Vorsicht vor der Elys Game Technology-Aktie!

Die Elys Game-Aktie hat in Bezug auf verschiedene Aspekte eine gemischte Bewertung erhalten. Beginnend mit der Dividendenrendite, weist das Unternehmen derzeit eine Rendite von 0 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 % für die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der Dividendenausschüttung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Elys Game-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Wert von 0,39 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,22 USD weicht somit um -43,59 % ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,18 USD) liegt der letzte Schlusskurs jedoch über dem gleitenden Durchschnitt (+22,22 %), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Elys Game-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Elys Game-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Bei Betrachtung des RSI der letzten 25 Handelstage ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Analyse der RSIs führt somit zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich eine überwiegend positive Stimmung in sozialen Netzwerken. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Gut" führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Elys Game-Aktie, wobei die Dividendenrendite und die technische Analyse zu einer eher negativen Einschätzung führen, während das Anleger-Sentiment positiver ausfällt.