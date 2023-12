Vorsicht vor Elementis ADR!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Elementis liegt das aktuelle KGV bei 258, während vergleichbare Unternehmen aus der Chemikalienbranche im Durchschnitt ein KGV von 37 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist Elementis daher derzeit überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Elementis im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,26 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Elementis um 34,81 Prozent über dem Durchschnitt (-20,56 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Chemikalienbranche beträgt -20,56 Prozent, und Elementis übertrifft diesen Wert derzeit um 34,81 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, wurde in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Elementis beobachtet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Elementis wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Elementis bei 0 Prozent, was 9,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Chemikalien" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 9 Prozent auf. Somit ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Elementis ADR-Analyse vom 16.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Elementis ADR jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Elementis ADR-Analyse.

Elementis ADR: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...